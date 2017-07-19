Abruzzo: accesso a tutti i centri per l'impiego regionali solo su prenotazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 giu - Dopo il Centro per l'impiego di Pescara e' la volta di tutti gli altri Centri regionali, ai quali e' ora possibile accedere solo a seguito di prenotazione. Si tratta di un nuovo modello organizzativo che presuppone l'erogazione di servizi personalizzati in base alle richieste dell'utente. La prenotazione obbligatoria per accedere ai Centri per l'impiego ha registrato ottimi risultati nella fase sperimentale al Centro per l'impiego di Pescare, il piu' grande dell'Abruzzo che copre circa il 50% dell'intera attivita' dei CPI regionali. Partita il 1 aprile scorso, la sperimentazione di accesso solo su prenotazione ha dato risultati positivi sia in termini idi erogazione di servizi sia in termini di produttivita' degli uffici stessi che hanno migliorato le performance soprattutto sul programma GOL.

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