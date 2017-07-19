Abruzzo: accesso a tutti i centri per l'impiego regionali solo su prenotazione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 giu - Gli uffici daranno a stretto giro risposta alla richiesta di appuntamento indicando il giorno e l'orario. Il ricevimento dell'utenza e' fissato tutti i giorni dalle ore 9:30 alle ore 13 e il martedi' e il giovedi' anche dalle ore 15 alle ore 16:30. Il ricevimento a seguito di appuntamento risponde a un'esigenza di razionalizzazione e migliore fruizione dei servizi del Centro per l'impiego e vuole evitare all'utente di sostenere file interminabili per avere o richiedere un semplice documento o attestazione che puo' essere ritirato nel giro di pochi minuti.

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