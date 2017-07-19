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            Abruzzo: 7 milioni di euro ai Comuni montani per mezzi e sentieristica

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 lug - Arrivano 7 milioni di euro per i Comuni montani destinati al miglioramento dei servizi sul territorio. Lo annuncia l'assessore agli Enti locali della Regione Abruzzo Roberto Santangelo dopo la pubblicazione delle due graduatorie finanziate nell'ambito del Fondo per la Montagna, relative all'acquisto di mezzi multiuso, tra cui spazzaneve (2 milioni), e alla realizzazione e manutenzione della sentieristica di montagna (5 milioni). La definizione dei contributi ai Comuni e alle Unione dei comuni arriva dopo una rivisitazione voluta dall'assessore Santangelo in relazione all'uso e alla finalita' dei fondi per la montagna. 'Un percorso avviato ad inizio legislatura - ricorda Santangelo - con l'obiettivo di rendere piu' rispondenti alle esigenze dei comuni montani risorse finanziarie per la qualita' dei servizi sul territorio. Da qui la possibilita' di prevedere contributi per l'acquisto di mezzi multiuso, in modo da dare ai piccoli comuni montani la disponibilita' di mezzi per diverse esigenze: dallo sgombero della neve fino alla manutenzione delle strade e del verde'.

            com-Dca.

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