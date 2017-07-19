Abruzzo: 7 milioni di euro ai Comuni montani per mezzi e sentieristica -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 lug - Per l'acquisto dei mezzi multiuso sono 12 gli enti, per un totale di 20 mezzi, tra comuni e Unione dei comuni, che beneficeranno dei contributi regionali, per un totale di risorse di 2 milioni di euro. Ma l'acquisto dei mezzi multiuso e' solo il primo step di un processo piu' ampio 'che vuole guardare alla esigenze reali dei comuni montani, rafforzando l'idea di una montagna volano di sviluppo'. Ed e' su questa linea ideale che l'assessore annuncia il prossimo avviso sugli scuolabus.

'Sappiamo di andare a toccare un punto importante per tanti comuni montani - spiega Roberto Santangelo - ma la nuova strategia della Regione, avviata di concerto con Anci, Upi e Uncem, prevede un percorso di affiancamento ai comuni interessati ai quali la Regione provvedera' ad acquistare gli scuolabus secondo una graduatoria di prossima pubblicazione.

Su questa misura- conclude l'assessore - ci sono a disposizione 6 milioni di euro.

com-Dca.

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