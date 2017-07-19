Abruzzo: 47 mln per quattro interventi contro dissesto idrogeologico su fiumi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 ott - Prosegue la strategia strutturale della giunta regionale abruzzese per il contrasto del dissesto idrogeologico, con particolare attenzione alla prevenzione del rischio alluvioni lungo le principali aste fluviali del territorio. Lo rende noto l'assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Umberto D'Annuntiis. 'La sinergica attivita' condotta tra gli uffici regionali e le strutture dell'Autorita' del bacino distrettuale dell'Appennino Centrale - ha detto D'Annuntiis - ha individuato interventi urgenti per la mitigazione del rischio idraulico di vaste aree del territorio, per complessivi 47 milioni di euro, finanziati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con Deliberazione CIPESS. Le risorse stanziate consentiranno di realizzare opere strategiche di prevenzione e mitigazione del rischio idraulico di ampie aree, particolarmente vulnerabili, del territorio abruzzese a tutela dei cittadini, delle infrastrutture e delle attivita' produttive'.

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