Abruzzo: 47 mln per quattro interventi contro dissesto idrogeologico su fiumi -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 ott - Gli interventi hanno gia' acquisito il Parere da parte dell'Autorita' di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, passaggio fondamentale per garantirne la coerenza con gli obiettivi prefissati nel Piano di Assetto Idrogeologico idraulico (PAI) di recente approvato dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorita'. L'avanzato livello progettuale delle opere programmate consentira' l'avvio immediato delle attivita' propedeutiche all'apertura dei relativi cantieri.
Gli interventi programmati e finanziati sono i seguenti: riduzione del rischio idraulico nel bacino idrografico dei fiumi Fino-Tavo-Saline - Fiume Saline lotto 2 - 10.190.000 euro; messa in sicurezza idraulica della citta' di L'Aquila, realizzazione di una cassa di espansione sul Fiume Aterno - 18.250.000 euro; completamento degli interventi di mitigazione sul fiume Foro alla confluenza con il torrente Dendalo - contrada Foro - 2 LOTTO - 10.500.000 euro; sistemazione idraulica del fiume Tronto dalla SS 16 alla foce - 8.250.000 euro.
com-Dca.
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