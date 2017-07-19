Abruzzo: 300mila euro alla piccola pesca costiera
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 apr - La Regione Abruzzo mette in campo un intervento da 300mila euro a sostegno della piccola pesca costiera, nell'ambito del Programma FEAMPA 2021/2027. Un avviso pubblico che si inserisce nella strategia regionale di valorizzazione del comparto ittico, considerato elemento economico e identitario dei territori costieri, con l'obiettivo di rafforzarne competitivita', sostenibilita' e continuita' produttiva.
L'intervento prevede contributi fino al 100% delle spese ammissibili per investimenti su imbarcazioni, sicurezza a bordo, attrezzature, mezzi refrigerati per il trasporto del pescato e strumenti per la tracciabilita' e la commercializzazione del prodotto. Il provvedimento punta inoltre a rafforzare filiera corta, trasformazione e marketing del pescato locale, in un'ottica di maggiore valore aggiunto per le imprese del settore.
com-Dca.
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(RADIOCOR) 25-04-26 17:23:30 (0395)FOOD,PA 5 NNNN