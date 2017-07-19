Abruzzo: 300mila euro alla piccola pesca costiera -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 apr - 'Questo avviso pubblico - sottolinea il vice presidente e assessore alla Pesca Emanuele Imprudente - nasce a seguito di un confronto costante e costruttivo con gli operatori e le associazioni di settore al fine di recepirne istanze, richieste ed esigenze.

Riteniamo quindi di aver costruito un avviso che vada incontro agli operatori del settore, segmento importante dell'economia abruzzese, finanziando misure che consentono di non disperdere professionalita', cultura e tradizioni legate alla Piccola Pesca Costiera. Il sostegno alla Piccola Pesca Costiera si traduce attivamente nel supporto alle pratiche di pesca sostenibili e locali, aspetti fondamentali per garantire qualita' e freschezza del pescato a disposizione dei consumatori abruzzesi e favorire il consumo di pesce del nostro mare dando valore al pescato locale e al cosiddetto Miglio Zero'.

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(RADIOCOR) 25-04-26 17:24:02 (0396)FOOD,PA 5 NNNN