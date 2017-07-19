Abruzzo: 'Insieme' all'Aquila prima edizione del Festival regionale del Sociale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 lug - Il mondo del sociale si ritrova all'Aquila dal 24 al 26 luglio per la prima edizione di 'Insieme - Festival regionale del Sociale'.

La tre giorni aquilana, all'Auditorium del Parco, e' stata presentata dall'assessore alle Politiche sociali, Roberto Santangelo, che ha indicato finalita' e obiettivi di un appuntamento 'che vuole essere un momento pubblico di riflessione e di incontro, facendo riferimento anche alle buone pratiche che in questi anni la Regione Abruzzo e' riuscita a mettere in campo'. Il Festival del sociale, come ha spiegato l'assessore, si 'muove su 8 aree tematiche che sono la sostanza di quel confronto con il mondo del Terzo settore che sara' ampiamente rappresentato durante il Festival. Sessanta sono le associazioni che saranno presenti con propri stand nell'area del Parco, con laboratori e attivita' di ogni genere. Sullo sfondo, un manifesto con dieci punti programmatici sul quale chiederemo l'adesione di tutti quelli verranno al festival quale impegno personale per migliorare la comunita' e permettere una crescita coerente e armonica'.

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