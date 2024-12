Abrdn: debito emergenti, navigare nello scenario post elettorale Usa - PAROLA AL MERCATO

di Brett Diment * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 dic - Mentre gli investitori cercano di comprendere le implicazioni di un secondo mandato di Trump, le prospettive per le obbligazioni di frontiera, le valute locali EM e il debito corporate EM presentano un quadro a tinte miste.

Obbligazioni di frontiera: Resilienza nell'incertezza Dopo la vittoria di Trump come 47esimo presidente degli Stati Uniti, la reazione del mercato alle obbligazioni di frontiera e' stata sorprendentemente contenuta. Gli spread delle obbligazioni in valuta forte si sono ampliati solo leggermente, indicando che gli investitori non sembrano preoccupati per le implicazioni immediate di una presidenza Trump. Non ci sono ostacoli evidenti per le obbligazioni dei mercati di frontiera, ma va notato che le valutazioni dei titoli in valuta forte sono elevate, con spread sotto la media decennale. Un possibile rallentamento dell'allentamento monetario negli Stati Uniti potrebbe influire sui mercati di frontiera che cercano di tornare a operare sui mercati.

Tuttavia, in un'ottica piu' positiva, il debito in valuta forte continuera' a beneficiare di rendimenti elevati e di un basso rischio di default nei prossimi 2-3 anni. Anche i mercati locali di frontiera rimangono attraenti dopo le svalutazioni monetarie a inizio anno, e prevediamo che un dollaro piu' forte avra' un impatto limitato su questi mercati, grazie agli alti rendimenti nominali. Recentemente abbiamo aumentato il rischio nei mercati locali, in particolare in Egitto, Nigeria, Pakistan e Kenya. La bassa correlazione con i Treasury dovrebbe offrire una certa protezione alle obbligazioni di frontiera, i cui ritorni sono guidati da fattori specifici di ogni economia locale.

Valute locali dei mercati emergenti: Sfide da affrontare e valore ancora da trovare Le prospettive per le valute locali dei mercati emergenti appaiono generalmente meno rosee, in quanto prevediamo una pressione significativa sui cambi a causa delle politiche proposte dall'amministrazione Trump. E' probabile che il secondo mandato di Trump comporti un aumento aggressivo dei dazi doganali, soprattutto sui beni prodotti in Cina. Questo scenario potrebbe penalizzare le valute locali dei mercati emergenti rispetto al dollaro Usa, poiche' la riduzione delle importazioni statunitensi potrebbe rafforzare il dollaro e migliorare i conti con l'estero.

Ci aspettiamo che anche l'Europa soffrira' per l'imposizione dei dazi, sia direttamente che a causa della concorrenza con gli esportatori cinesi. Pertanto, le valute emergenti potrebbero non indebolirsi significativamente rispetto all'euro. Tuttavia, spesso i rischi piu' rilevanti nei mercati emergenti sono di natura interna e specifica a ciascun paese, il che sottolinea la necessita' di una selezione attenta. In paesi come la Colombia, il calo dell'inflazione sostiene i rendimenti reali e potrebbe favorire tagli dei tassi, nonostante un allentamento monetario negli Stati Uniti piu' lento.

Debito corporate dei mercati emergenti: Solidita' e selettivita' Per quanto riguarda il debito corporate dei mercati emergenti, riteniamo che la seconda presidenza di Trump sia una notizia favorevole. Come prevedibile, questa asset class si dimostra resiliente: gli spread si sono leggermente compressi, mentre le obbligazioni non hanno tenuto il passo con i movimenti dei tassi. Il rendimento complessivo, superiore al 6,5%, resta interessante.

L'effetto di ricaduta delle politiche protezionistiche di Trump sara' relativamente contenuto, poiche' nei passati periodi di debolezza dei mercati emergenti, il debito corporate di tali mercati ha costantemente sovraperformato.

Rimaniamo sottopesati sull'Asia, in quanto riteniamo che, insieme al Messico, possa essere la regione piu' colpita dall'aumento dei dazi e dai costi di finanziamento.

Considerazioni finali Il panorama post-elezioni USA del debito dei mercati emergenti presenta un quadro complesso e ricco di sfumature.

Se le obbligazioni di frontiera hanno mostrato una certa resistenza, le valute locali dei mercati emergenti affrontano venti contrari legati alla prospettiva di un maggiore protezionismo commerciale e di un dollaro Usa piu' forte.

D'altro canto, il debito corporate dei mercati emergenti ha reagito positivamente, con spread stretti e rendimenti interessanti. In questo panorama mutevole, riteniamo che l'attenzione debba concentrarsi su una meticolosa selezione dei paesi e su un approccio diversificato agli investimenti nei mercati emergenti.

* Head of Global Emerging Market Debt di abrdn "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

