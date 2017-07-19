Abi-Acri: torna "e' cultura!", alla terza edizione Festival creativita' e inclusione -2-
Per la prima volta aperte filiali territoriali Bankitalia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 ott - Tra le novita' proposte dalla terza edizione di "e' cultura!" figurano aperture straordinarie e nuovi spazi per esposizioni e concerti. Banco Bpm presenta una serie di iniziative a Milano la mostra 'Incanto e Poesia' dedicata a Rene' Paresce, il concerto 'Accordi Disaccordi', l'incontro 'Strane Coppie' e l'incontro 'A 40 anni dalle Lezioni Americane', oltre a esposizioni permanenti come 'Le Forme dell'Amore'. Tra gli altri appuntamenti proposti: l'incontro 'Il filo di Arianna.
Trame di vita al femminile' a Verona, 'Lucrezia: un'icona senza tempo' a Novara, 'Il tempo sospeso. La poetica di Bartolini a palazzo' a Pisa e 'Antonio Orazio Quinzio. Uno sguardo oltre il vero' a Genova. Credem apre le porte delle proprie collezioni d'arte a Reggio Emilia e Mantova, mentre Bcc Mediocrati propone un convegno dedicato alla dinastia di liutai De Bonis. La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna propone un percorso immersivo tra storia e identita' nazionale con l'apertura straordinaria dei Musei Byron e del Risorgimento a Ravenna. BPER Banca apre il calendario di iniziative con l'evento educativo 'Dal Blues a Eurovision' presso la Sala Magrini della sede di Ferrara. La musica e' protagonista anche del ciclo di concerti 'La musica insieme: ascoltare e riconoscersi', che si terranno a Ferrara, Genova, Ravenna, Saluzzo e Torino presso le rispettive sedi BPER.
La manifestazione 'e' cultura!' vede la partecipazione della Banca d'Italia con aperture straordinarie di Palazzo Koch e Palazzo di Vetro a Roma il 18 ottobre e il coinvolgimento della sua rete territoriale. Per la prima volta apre le sedi o filiali in citta' come Brescia, Cagliari, Reggio Calabria e Trieste l'11 ottobre, mentre il 18 ottobre sara' la volta di Bergamo, di Agrigento, Bari e Venezia.
Per partecipare alle visite guidate e gratuite di Palazzo Altieri, sede romana dell'Abi, e' possibile prenotarsi online, per le seguenti date: sabato 11 ottobre dalle 9 alle 13 e sabato 18 ottobre dalle 10 alle 18.
