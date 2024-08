Abi: proroga stop rate mutui calamita' naturali in Friuli Venezia Giulia e Marche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 ago - Ulteriormente prorogata fino al 17 settembre 2025 la misura di sospensione delle rate dei mutui prevista dall'ordinanza del Capo della Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella Regione Marche. Lo comunica Abi. E' invece prorogata per 12 mesi la misura di sospensione delle rate dei mutui prevista dall'ordinanza del Capo della Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Per entrambe le misure, nell'ordinanza della Protezione Civile si fa esplicito riferimento all'accordo sottoscritto da Abi e dalle associazioni dei consumatori per assicurare tempestivita' degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali.

