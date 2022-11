Abi: Patuelli, 'dopo i bonus e' tempo per politiche dei fattori produttivi'

Banchieri: Nuove moratorie e 'ricalibrazione' di Basilea 3+ (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 nov - Le scelte piu' importanti di politica economica, quelle di 'grande strategia', devono avere alla base una metodologia, 'delle politiche dei fattori produttivi che devono sostituire le politiche dei bonus' che vanno bene, queste ultime, per le emergenze come la pandemia e la crisi energetica ma non per una prospettiva con lo sguardo piu' lungo. Antonio Patuelli, presidente dell'Abi, indica questa metodologia come priorita' per il Paese nel corso di un seminario con la stampa.

Patuelli risponde ad una domanda sulla lista delle priorita' nazionali a giudizio dell'associazione di palazzo Altieri. Le politiche dei fattori produttivi devono essere quelle, spiega, 'che possano far fare un salto di qualita' in Europa alle politiche energetiche' cosi' determinanti nel balzo dell'inflazione 'una cattiva bestia che colpisce gli onesti, i pensionati e i lavoratori reddito fisso e poi i risparmiatori che non hanno un contratto nazionale di lavoro che non hanno speranza di compensazione'. Un'altra priorita', dal punto di vista delle banche italiane, e' quella di ottenere il riconoscimento di nuove moratorie per i crediti perche' 'il nostro interesse - afferma Patuelli - e' avere imprese che possano avere piu' tempo per ripagare i loro prestiti. Per le moratorie, tuttavia serve un accordo in Europa e una moral suasion nei confronti dell'Eba per ottenere nuova flessibilita' sul trattamento prudenziale dei prestiti soggetti a eventuale moratoria. 'Auspichiamo che le autorita' italiane diano una spinta per il rinnovo delle moratorie' conclude Patuelli.

