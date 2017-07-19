Abi: cordoglio per la scomparsa presidente emerito Piero Barucci

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 feb - Il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, in una nota esprime il cordoglio, commosso, per la scomparsa del presidente emerito dell'associazione Piero Barucci, "illustre banchiere e statista". "Piero - aggiunge Patuelli - e' stato un autorevole esempio di rigore morale e di forza intellettuale". Il presidente di Abi ricorda come le ricerche economiche e di storia economica abbiano rappresentato i principali impegni dell'economista fiorentino ed ex ministro negli ultimi anni. "Ricorderemo sempre Piero Barucci - ha concluso Patuelli - un esempio di vita".

com-Ggz

(RADIOCOR) 26-02-26 17:47:17 (0671) 5 NNNN