Aberdeen Investments: dati Pil cinese, il commento - PAROLA AL MERCATO

di Robert Gilhooly* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 gen - 'L'obiettivo di crescita 'intorno al 5%" della Cina non e' mai stato messo in dubbio e la solida chiusura del 2025 non incide in modo significativo sulle prospettive per il 2026.

La serie di misure di allentamento monetario annunciate venerdi', insieme al segnale che i tassi di interesse principali saranno tagliati a tempo debito, contribuiranno a sostenere la crescita reale del PIL nel 2026.

Il contesto per la crescita nominale potrebbe tuttavia rimanere piu' difficile, come dimostra il record di 11 trimestri consecutivi di crescita negativa del deflatore del PIL.

Infatti, mentre gli ultimi dati sugli investimenti in immobilizzazioni (FAI) indicano un certo successo nel contenere gli investimenti nell'industria automobilistica, l'eccesso di capacita' dell'intera economia continuera' probabilmente a pesare sull'inflazione, in parte perche' la Banca popolare cinese (PBOC) sembra piu' propensa a consentire un ulteriore apprezzamento del renminbi.

Un volume elevato di depositi a termine in scadenza apre la porta a ulteriori tagli dei tassi, proteggendo al contempo i margini di interesse netti (NIM) delle banche. La questione fondamentale e' se questi ingenti risparmi delle famiglie confluiranno nel mercato azionario: tuttavia, creare un 'mercato rialzista lento' potrebbe rivelarsi molto difficile.

*Senior Emerging Markets Economist presso Aberdeen Investments "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

