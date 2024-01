A58 Teem: prorogate in 2024 agevolazioni pedaggi contro effetti adeguamento

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 gen - Tangenziale Esterna, Concessionaria di A58-Teem, proroga per il 2024 sulla tratta di propria competenza - 33 chilometri da Melegnano ad Agrate Brianza interconnessi con A1 Milano-Napoli, A35-BreBeMi e A4 Torino-Trieste - le agevolazioni tariffarie 'Best Price 20%' e 'Green 30%', sottoscritte da oltre 40.000 automobilisti, autotrasportatori e motociclisti. Lo rende noto la societa' in un comunicato.

La misura e' volta ad ammortizzare l'adeguamento dei pedaggi autostradali, in vigore dal 1 gennaio 2024 a seguito di un decreto interministeriale, che prevede un incremento del 2,3%. Per gli aderenti agli sconti, l'aggiornamento tariffario sara' limitato a pochi centesimi di euro sul costo del pedaggio gia' scontato. Nel dettaglio, la promozione "Best Price" permette di beneficiare di uno sconto pari al 20% del pedaggio autostradale per ogni viaggio effettuato su A58-Teem, con passaggio da uno dei caselli dell'infrastruttura (Vizzolo Predabissi, Paullo, Pozzuolo Martesana, Gessate e Pessano con Bornago). La scontistica "Green" si rivolge invece ai veicoli a basso impatto ambientale, con una riduzione del 30% sul pedaggio di ciascun transito dalle stazioni di A58-Teem e A35-BreBeMi (Liscate, Treviglio, Caravaggio, Bariano, Romano di Lombardia, Calcio, Chiari Est, Chiari Ovest e Castegnato). Sono escluse le interconnessioni con A1 e A4 per entrambi i provvedimenti, con l'aggiunta di quello con A35 per "Best Pice". Per aderire, occorre un dispositivo di telepedaggio e la richiesta puo' essere effettuata sul sito www.tangenziale.esterna.it. La promozione sara' estesa automaticamente fino al termine del 2024 per gli utenti che hanno gia' associato la propria unita' Dkv, Telepass o UnipolMove.

