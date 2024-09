A2A: Mazzoncini, entro fine anno accordo vincolante deal Ascopiave

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 set - 'Abbiamo aperto un'esclusiva, il lavoro e' abbastanza lungo. Per fine anno al massimo si puo' arrivare a un signing non certo a un closing'. Cosi' l'ad di A2A, Renato Mazzoncini, a margine dell'Energy Summit de Il Sole 24Ore, in merito all'offerta non vincolante presentata da Ascopiave per l'acquisto di un compendio di asset composto da circa 490 mila pdr di distribuzione gas in Lombardia di A2A. 'E' partita la due diligence', ha ricordato. 'Adesso abbiamo dato un'esclusiva fino al 15 dicembre, quindi ci muoviamo abbastanza velocemente'.

