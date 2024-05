A2A: Mazzoncini, dobbiamo raddoppiare installazione energie rinnovabili

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 mag - Quello di Rho Fiera Milano 'e' un impianto iconico perche' dimostra che laddove abbiamo grande urbanizzazione, come evidentemente l'abbiamo qui in regione Lombardia e abbiamo grandi tetti, vanno utilizzati'. Lo ha detto Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A a margine dell'evento di inaugurazione dell'impianto. 'Il piano nazionale per l'energia approvato recentemente dal Governo prevede un incremento importante delle energie rinnovabili nei prossimi anni, dobbiamo tenere un ritmo significativo, dobbiamo riuscire a fare 8-10 Gwh all'anno. Nel 2023 ne sono stati installati in Italia 5,8 Gwh nel 2022 2,5 Gwh quindi abbiamo raddoppiato la velocita', ma dobbiamo raddoppiarla ancora', ha continuato Mazzoncini. 'Nelle regioni molto antropizzate come la Lombardia e' ovvio utilizzare il piu' possibile i tetti', ha detto l'ad. Ma questo non e' l'unico progetto di A2a: la societa' 'sta costruendo in Friuli-Venezia Giulia due enormi impianti da 160 mWh di picco, quindi 10 volte quello che stiamo inaugurando oggi, che sara' il piu' grande impianto fotovoltaico del Nord Italia. Continuiamo a dare il nostro contributo: nel Piano industriale nei prossimi 10 anni abbiamo ipotizzato circa 5 miliardi di euro di investimento in nuove rinnovabili', ha spiegato il manager.

