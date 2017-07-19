8 marzo: FdI, indipendenza economica per prevenire la violenza di genere

Ambrosi, 'Strumento che puo' rendere donna davvero libera' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 mar - 'Lo strumento che puo rendere una donna davvero libera e' l'indipendenza economica, senza la quale e' posta in una condizione di fragilita'. E' necessario, pertanto, ridurre squilibri e divari sociali prima che si trasformino in vulnerabilita, intervenendo sulla formazione scolastica e l'educazione familiare in primis". Lo ha evidenziato il deputato di Fratelli d'Italia, Alessia Ambrosi, durante l'evento che ha promosso Camera 'Indipendenza economica e prevenzione: il ruolo dell'educazione finanziaria nel sistema antiviolenza'.

"Il Governo Meloni - ha ricordato la parlamentare - sta investendo molto su questo tema perche' l'indipendenza economica non deve rappresentare un lusso, ma una condizione necessaria per chiunque. Una societa' e' davvero libera quando ogni persona ha gli strumenti per scegliere. Non quando i diritti sono soltanto proclamati, ma quando sono concretamente esercitabili. E l'educazione finanziaria e' uno di quegli strumenti che trasformano la liberta' da principio astratto a realta' quotidiana. E' qui che si gioca la qualita' della nostra democrazia'.

Bof

(RADIOCOR) 08-03-26 14:54:33 (0300)GOV 5 NNNN