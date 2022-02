5G: Giovannini, lavoriamo con Rfi per migliorare qualita' dei servizi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 feb 15 feb - "Il ministro Colao sta guidando una vera e propria trasformazione del nostro Paese grazie ai fondi del Pnrr e non solo. Il 5G e' parte, naturalmente, di questa trasformazione. Noi stiamo lavorando con lui e con Rete Ferroviaria Italiana per capire come, ad esempio, migliorare la qualita' dei servizi offerti sui treni, non solo quelli a lunga percorrenza ma anche quelli dedicati ai pendolari proprio da questo punto di vista". Lo ha affermato Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della mobilita' sostenibile all'evento Imagine Possible di Ericsson Italia. "Lo sappiamo che il treno per molte persone - ha aggiunto - e' un luogo di lavoro e quindi hanno necessita' di avere quella infrastruttura che abbiamo imparato a usare e a conoscere con lo smart working.

Ci sono tanti altri progetti che accompagnano, supportano e complementano, in qualche modo, quello che il settore privato sta facendo di sua iniziativa e ne cito soltanto uno che vede una partnership forte tra settore privato e settore pubblico: il cosiddetto Mobility as service, cioe' la mobilita' come un servizio che da' la possibilita' a cittadini e utenti delle diverse forme di trasporto e mobilita', compreso l'uso dei monopattini e delle biciclette, di identificare il tragitto che si deve compiere e poi con un unico biglietto acquistare i diversi servizi che consentono la mobilita' nelle varie tratte. E' un altro esempio di come la digitalizzazione dei processi puo' cambiare profondamente i modelli di business e migliorare la qualita' della vita di tutti noi".

Sim

(RADIOCOR) 15-02-22 12:07:18 (0311)INF 5 NNNN