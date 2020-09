5G: Commissione, Stati cooperino per approccio comune per dispiegamento reti

Proposto anche regolamento per calcolo ad alte prestazioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 18 set - Una raccomandazione agli Stati perche' cooperino per sviluppare, entro il 30 marzo 2021, approccio comune, sotto forma di un pacchetto di strumenti contenente le migliori pratiche, per il tempestivo dispiegamento di reti fisse e mobili ad altissima capacita', comprese le reti 5G. E un nuovo regolamento relativo all'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo per mantenere e promuovere il ruolo guida dell'Europa nella tecnologia di supercalcolo a sostegno di tutti gli ambiti della strategia digitale e garantire la competitivita' dell'Unione nel contesto globale. Queste le iniziative presentate dai responsabili della concorrenza Ue Margrethe Vestager e dell'industria/mercato interno Thierry Breton. Obiettivo, rafforzare la sovranita' digitale dell'Europa.

