4.Manager: Tajani, confermato impegno del Governo su parita' genere e diritti donne

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 mar - "Desidero confermarvi l'impegno del Governo e del ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale verso questi obiettivi" come la parita' di genere e la promozione dei diritti delle donne, "obiettivi che, a cominciare da casa nostra, decliniamo in un'agenda per le pari opportunita' e l'eliminazione di ogni forma di discriminazione: il ministero degli Affari esteri e' stato tra le prime amministrazioni, nel 2011, a dotarsi di un Comitato unico di garanzia il cui compito e' tutelare lavoratrici e lavoratori e assicurarne il benessere sul luogo di lavoro, anche attraverso uno sportello di ascolto e l'elaborazione, ogni tre anni, di un piano di azioni positive volte a colmare i divari ancora esistenti ed a garantire pari opportunita', salute e sicurezza". Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, in un messaggio inviato all'evento di presentazione del libro 'She Leads: la parita' di genere nel futuro del lavoro', scritto da Stefano Cuzzilla presidente Federmanager e 4.Manager, insieme con Andrea Catizone, a cura di Silvia Pagliuca.

"Sul piano nazionale - ricorda Tajani - corale e' l'impegno delle istituzioni per la realizzazione del quarto Piano d'azione per l'attuazione dell'Agenda donne, pace e sicurezza per il periodo 2020-2024, elaborato con il contributo della societa' civile" ha aggiunto.

