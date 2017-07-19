24 Ore Podcast: nuova serie 'NET - Le notizie che vanno oltre la rete'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 nov - E' disponibile una nuova serie podcast realizzata da 24Ore Podcast dal titolo 'NET - Le notizie che vanno oltre la rete' e condotta da Biagio Simonetta, giornalista del Sole 24 Ore, dove si occupa principalmente di tecnologia, geopolitica e affari internazionali, con particolare attenzione all'evoluzione dell'intelligenza artificiale, delle grandi piattaforme digitali e delle dinamiche globali che coinvolgono Stati Uniti, Cina ed Europa.

'NET' nasce con un obiettivo preciso: scavare sotto la superficie delle notizie, andando oltre titoli, commenti a caldo e viralita'. Ogni episodio parte da un fatto apparentemente semplice - un'immagine che corre online, un trend improvviso, un titolo di giornale - per seguirne le tracce e riportarne alla luce le connessioni nascoste.

Perche' dietro ogni notizia si nasconde una storia, e ogni storia e' un pezzo di realta' che merita di essere ascoltato.

Con un linguaggio narrativo e un ritmo immersivo, la serie affronta temi che attraversano la nostra quotidianita': geopolitica, economia, societa', tecnologia. NET rielabora il flusso continuo dell'informazione e lo restituisce con ordine, profondita' e senso, portando l'ascoltatore dentro le notizie e non semplicemente di fronte ad esse.

Nel podcast la rete non e' solo il luogo dove tutto rimbalza.

E' il punto di partenza da cui guardare i fatti con uno sguardo nuovo, per capirne le conseguenze e immaginare cio' che viene dopo. Perche' - come ricorda la metafora che da' forma al titolo - le notizie sono come le palline da tennis: a volte si fermano sul nastro, altre volte lo superano, aprendo nuove prospettive.

La serie sara' disponibile sul sito del quotidiano Il Sole 24 Ore, di Radio 24 e sulle principali piattaforme di ascolto.

Con 'NET', 24Ore Podcast aggiunge un tassello importante alla sua offerta editoriale in crescita e rafforza l'impegno verso un'informazione approfondita, autorevole e accessibile. Link per l'ascolto https://podcast.ilsole24ore.com/serie/net-AHzIPfiD.

