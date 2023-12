24 ORE Cultura: dal 16 dicembre a Torino 'Citta' Fantastica. Favole d'inverno'

(Il Sole 24 Ore Radiocor)- Entra in scena dal 16 dicembre, in piazza San Carlo, 'Citta' Fantastica. Favole d'inverno', la seconda edizione del progetto della Citta' di Torino che attraverso il linguaggio del videomapping trasforma la storica piazza del centro citta' in uno spazio di musiche, figure, forme e colori. L'iniziativa e' realizzata da Fondazione per la Cultura Torino in collaborazione con 24 ORE Cultura, main partner Intesa Sanpaolo, con il contributo di Fondazione CRT e il supporto di Xori Group e Nova Coop. Il tema di quest'anno, affidato alla regia e alla direzione artistica di OLO creative farm, con il contributo curatoriale di Francesco Poli, storico e critico d'arte contemporanea che ha contribuito alla scelta ragionata delle opere, e' l'inverno, le cui atmosfere sono raccontate attraverso sofisticati dispositivi di multi-proiezione in grado di connettere immagini e audio. Riferimento musicale fondamentale sara' L'inverno di Antonio Vivaldi. Il concerto per violino, archi e basso continuo dedicato alla piu' fredda delle Quattro stagioni, la sua composizione piu' nota al grande pubblico, sara' la colonna sonora del videomapping, insieme alla versione argentina della composizione Invierno porteno di Astor Piazzolla e la nota aria de Lo schiaccianoci di Petr Il'i aikovskij, da registrazioni selezionate in collaborazione con il Teatro Regio Torino. I manoscritti autografi delle sue composizioni - di cui la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino conserva la piu' importante collezione al mondo (circa 15.000 pagine di pugno di Vivaldi) - scorreranno sulle facciate dei palazzi di piazza San Carlo, alternandosi a un'ampia selezione di opere di artisti del passato e moderni. Il videomapping si accendera' ogni giorno dal 16 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, dalle 18.30 alle 21.30, per un totale di 23 giorni di attivita'. Otto torri di proiezione e un sofisticato sistema di diffusione audio.

trasmetteranno immagini e musiche.

