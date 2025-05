1 maggio: Fabi, risiko bancario non e' gioco, dignita' lavoro e' base convivenza civile

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 mag - "Questa ricorrenza del primo maggio incrocia le vicende legate al risiko bancario, che non e' un gioco. La Fabi e' dalla parte dei bancari. Sempre". Lo ha scritto in un post sul suo sito e sui suoi canali social la Fabi, Federazione autonoma bancari italiani. "In ogni gesto quotidiano di chi lavora si costruisce il legame piu' autentico tra cittadini: la convivenza civile. Diceva Piero Calamandrei: 'La dignita' del lavoro e' il fondamento della convivenza civile'. Celebrare il lavoro significa riconoscere il valore di chi ogni giorno partecipa alla vita democratica del nostro Paese", si legge ancora nel posto, in cui si sottolinea che celebrare il lavoro "significa onorare l'impegno, la responsabilita', la dedizione silenziosa che fanno crescere non solo l'economia, ma anche il senso stesso di comunita'".

Ars

(RADIOCOR) 01-05-25 11:00:57 (0232) 5 NNNN