1 Maggio: cardinale Fernandez, per Papa Francesco lavoro esprime dignita' uomo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Citta' del Vaticano, 01 mag - Per Papa Francesco "il lavoro esprime e nutre la dignita' dell'essere umano" ricorda il cardinale argentino Victor Fernandez, nella messa celebrata nel sesto giorno dei Novendiali a San Pietro. L'alto prelato, gia' Prefetto per il Dicastero per la Dottrina della Fede, ricorda come per il Papa 'attorno al lavoro si edifica l'intero patto sociale e riprendeva con ammirazione la Costituzione italiana all'articolo 1' che definisce il paese una repubblica fondata sul lavoro. Il cardinale, elettore nel prossimo Conclave, nell'omelia ricorda la figura di Papa Francesco come lavoratore, con ritmi di lavoro molto esigenti gia' negli anni in Argentina. "Chiediamo per tutti i lavoratori, che a volte devono lavorare in condizioni poco gradevoli perche' possano trovare il modo di vivere il loro lavoro con dignita' e speranza, e perche' ricevano un compenso che permetta loro di guardare avanti con speranza".

