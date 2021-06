Wall Street: vola al debutto Marqeta (+17%), regina del fintech

Gli indici principali proseguono contrastati (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 09 giu - Prosegue contrastata la seduta a Wall Street, con lo S&P 500 rimasto a una punto dal suo record, registrato un mese fa.

Gli investitori attendono il dato sui prezzi al consumo (Cpi), uno dei piu' monitorati per valutare l'inflazione: gli economisti, per maggio, si aspettano un rialzo del 4,7% rispetto a un anno prima, secondo il Dow Jones; ad aprile, il Cpi e' aumentato del 4,2%, il passo piu' rapido dal 2008. Le attenzioni degli investitori saranno poi sul prossimo incontro del Federal Open Market Committee (Fomc), il braccio di politica monetaria della Federal Reserve, previsto il 15-16 giugno. In molti credono che la Fed possa cominciare a preparare i mercati per un futuro tapering. Sul fronte azionario, restano sotto i riflettori i titoli ad alta volatilita' che piacciono ai piccoli investitori, che oggi cedono terreno: la catena di cinema AMC, che mercoledi' scorso ha guadagnato oltre il 95%, aggiornando il suo record, perde quasi il 10%; Clover Health, dopo aver guadagnato ieri oltre l'85%, oggi perde circa il 17,5%; ContextLogic scende dello 0,8%, Wendy's dell'11%, dopo che il suo rating e' stato abbassato da Stifel. GameStop, invece, guadagna il 4,3%. la societa' di servizi finanziari Marqeta, al debutto a Wall Street con una valutazione di oltre 14 miliardi di dollari, guadagna il 17%. Marqeta, creata nel 2010, ha raddoppiato i ricavi a 108 milioni di dollari nel primo trimestre del 2021 rispetto a un anno prima, restando pero' in perdita di 12,8 milioni di dollari, in calo dai 14,5 milioni dello stesso trimestre del 2020; tra i suoi maggiori clienti c'e' Square (-0,6%), societa' fondata da Jack Dorsey. Tra gli undici settori sullo S&P 500, il peggiore e' quello industriale, che cede lo 0,9%; il migliore e' quello sanitario, che guadagna oltre l'1%. In questo momento, il Dow Jones perde 52,79 punti (-0,15%), lo S&P 500 sale di 4,02 punti (+0,10%), il Nasdaq Composite e' in rialzo di 45,42 punti (+0,33%). Il petrolio Wti al Nymex perde lo 0,46% a 69,73 dollari al barile, dopo aver chiuso ieri sopra i 70 dollari per la prima volta dall'ottobre 2018. Oro in rialzo di 1,10 dollari, quasi lo 0,1%, a 1.895,50 dollari all'oncia. Euro stabile a 1,2180 dollari. Il bitcoin guadagna il 14% a 36.500 dollari, dopo che El Salvador e' diventato il primo Stato ad adottarlo come valuta legale.

