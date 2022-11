Wall Street: vira in negativo (Dj-0,34%) dopo dati negativi su fiducia consumatori

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 29 nov - Le azioni statunitensi virano al ribasso, mentre gli investitori valutano le possibilita' che Pechino possa allentare le sue politiche draconiane sul Covid, che hanno provocato proteste diffuse in varie citta', alzando l'allarme sugli impatti sulla crescita economica globale. La direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, ha sollecitato una "ricalibratura" della dura politica "zero-Covid" adottata da Pechino, "proprio a causa dell'impatto che ha sia sulle persone che sull'economia". Su Wall Street pesano anche i dati sulla fiducia dei consumatori elaborati dal Conference Board. In novembre gli statunitensi si sono mostrati molto meno ottimisti sull'economia e l'indice e' sceso a 100,2 punti, il minimo degli ultimi quattro mesi, mentre pesano i timori della recessione e di un'inflazione sempre piu' elevata. Anche i dati di settembre dell'indice S&P Case-Shiller hanno mostrato un mercato immobiliare sotto pressione. L'indice dei prezzi e' sceso dell'1%, segnando il terzo calo mensile consecutivo. Intanto cresce l'attesa per l'intervento di Jerome Powell, mercoledi', che potrebbe confermare futuri aumenti dei tassi, gia' annunciati dai presidente regionali delle Fed. Sul fronte azionario tiene banco Foxconn, l'assemblatore di Iphone, che sta guadagnando il 3,4%, dopo aver annunciato che offrira' bonus ai lavoratori per convincerli a rientrare in fabbrica. Apple invece perde l'1,4%. Le azioni di Alibaba Group sono in rialzo del 5,37% e quelle del produttore di auto elettriche del 6,37%,dopo il report di Pechino che annuncia un calo dei contagi. La Royal Bank of Canada sta perdendo l'1,18%, dopo aver raggiunto un accordo per l'acquisizione di HSBC Canada per 10,1 miliardi di dollari in contanti. HSBC e' in rialzo del 4,4%. Sei degli 11 settori dello S&P sono in negativo.

In questo momento il Dow Jones perde 115,53 punti (-0,34%), lo SP 500 cede 17,45 punti (-0,44%), il Nasdaq Composite e' in ribasso di 74,93 punti (+0,68%). Il petrolio Wti al Nymex guadagna lo 0,75% a 77,82 dollari al barile, in attesa dell'incontro dei paesi aderenti all'Opec+, il prossimo 4 dicembre.

AAA-Mal

(RADIOCOR) 29-11-22 17:58:46 (0528) 5 NNNN