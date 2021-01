Wall Street: viaggia sui record (Dj +0,7%), no scosse da assalto al Congresso

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 07 gen - A poco piu' di due ore dalla chiusura, gli indici a Wall Street si mantengono vicini ai record registrati in giornata, con il Nasdaq per la prima volta sopra i 13.000 punti e il Dow Jones oltre i 31.100 punti. Gli investitori guardano al nuovo governo che entrera' in carica tra 13 giorni e scommettono su un nuovo piano di stimoli approvato dal Congresso, con Capitol Hill interamente a maggioranza democratica dopo l'esito dei due ballottaggi in Georgia per il Senato federale. Non temono, per ora, un aumento delle imposte, per due motivi: la fragilita' dell'economia e l'equilibrio in Senato, dove solo il voto della futura vicepresidente Kamala Harris dara' la maggioranza ai democratici, costringendo comunque il partito a scegliere politiche moderate che possano essere approvate anche da alcuni repubblicani.

Pressoche' ignorata l'insurrezione di migliaia di sostenitori del presidente Donald Trump, entrati ieri in Congresso per bloccare la certificazione ufficiale della vittoria alle ultime presidenziali di Joe Biden, poi avvenuta nella notte (la mattina italiana). Tra i titoli di giornata, sotto osservazione quello di Facebook, che guadagna il 2%: il Ceo Mark Zuckerberg ha comunicato il blocco degli account di Trump su Facebook e Instagram almeno fino alla fine del suo mandato, ovvero per due settimane. Tesla guadagna oltre il 6% e vale oltre 800 dollari ad azione: grazie alla corsa del suo titolo, l'amministratore delegato Elon Musk ha superato Jeff Bezos, diventando la persona piu' ricca al mondo. Il Dow Jones guadagna 212,90 punti, lo 0,69%, a 31.042,30; lo S&P 500 sale di 53,84 punti, l'1,44%, a 3.801,98; il Nasdaq e' in rialzo di 303,16 punti, il 2,38%, a 13.043,95. Il petrolio Wti al Nymex guadagna lo 0,45% a 50,86 dollari al barile.

L'oro ha guadagnato 5 dollari, lo 0,3%, a 1.913,60 dollari all'oncia. Euro in calo dello 0,41% a 1,2278 dollari. Il bitcoin ha superato per la prima volta i 40.000 dollari e ora viaggia poco sotto i 39.000, in rialzo di quasi il 9% rispetto a ieri.

