Wall Street: verso chiusura in rialzo (Dj +1,2%) nonostante balzo storico disoccupazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 08 mag - A poco piu' di due ore dalla fine della seduta, Wall Street si avvia verso una chiusura di settimana in rialzo. Come gia' fatto ieri dopo la pubblicazione del dato sui sussidi per la disoccupazione che aveva evidenziato come, nelle ultime sette settimane, oltre 33,5 milioni di americani avessero fatto richiesta di aiuto, i mercati hanno guardato oltre il balzo storico del tasso di disoccupazione che ad aprile e' salito al 14,7% dal 4,4% di marzo grazie alla perdita di oltre 20,5 milioni di pista di lavoro. Gli investitori - come ha sottolineato anche il presidente Donald Trump - avevano previsto un rialzo simile della disoccupazione (le attese erano per -21,5 milioni posti di lavoro e un tasso al 16,0%) e preferiscono scommettere sul fatto che gli effetti peggiori della pandemia sono gia' alle spalle. Il consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlow, ha detto di aspettarsi una ripresa nella seconda meta' dell'anno e che il 2021 potrebbe essere un 'anno fantastico' per l'economia Usa. Aiuta anche il riavvicinamento Usa-Cina sul fronte commerciale dopo le tensioni dei giorni scorsi e i rialzi del petrolio. Il contratto Wti a giugno sale dell'1,87% a 23,99 dollari al barile. Il Dji guadagna l'1,24% a 24.172,91; l'S&P 500 avanza dell'1,15% a 2.914,35; mentre il Nasdaq allunga dell'1,10% a quota 9.078,68.

