Wall Street: verso chiusura in rialzo (Dj +0,4%) dopo firma accordo Usa-Cina

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 15 gen - A due ore dalla fine, gli indici su Wall Street viaggiano in rialzo dopo che il presidente Usa, Donald Trump, e il vice premier cinese, Liu He, hanno apposto le firme sulla prima parte dell'accordo commerciale tra i loro Paesi durante una cerimonia alla Casa Bianca. Stando al testo dell'accordo rilasciato dagli Stati Uniti, la Cina si impegna ad aumentare gli acquisti di prodotti agricoli Usa di circa 200 miliardi di dollari in due anni. I listini avevano toccato nuovi massimi intraday prima della firma dell'intesa, dopo essersi messi alle spalle alcune trimestrali deludenti e un aumento meno delle attese dei prezzi alla produzioni a dicembre. I prezzi alla produzione sono infatti aumentati solo dello 0,1% contro attese per un +0,2%. Mentre l'indice Empire State, che misura l'andamento dell'attivita' manifatturiera nell'area di New York, a gennaio e' salito a 4,8 punti, contro attese per 4,0 punti. L'attenzione e' ora per il rapporto Beige Book della Federal Reserve sull'economia. Il petrolio cede lo 0,29% a quota 58,06 dollari al barile. Il Djia sale dello 0,40% a quota 29.054,01; l'S&P 500 avanza dello 0,20% a quota 3.289,73; mentre il Nasdaq guadagna lo 0,23% a quota 9.272,45.

A24-Zap

(RADIOCOR) 15-01-20 19:53:39 (0679) 5 NNNN