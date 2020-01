Wall Street: verso chiusura in netto calo (Dj -1,2%), pesa virus cinese

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 27 gen - A due ore dalla fine della seduta, gli indici su Wall Street proseguono in netto ribasso, anche se sono lontani dai minimi di giornata. I listini hanno infatti recuperato parte delle perdite causate dai timori per la diffusione del coronavirus cinese dopo che i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), l'organismo di controllo sulla sanita' pubblica, hanno confermato che i casi accertati negli Usa sono fermi a 5. Ciononostante, l'Organizzazione mondiale della sanita' (Oms) ha corretto al rialzo, a "elevata" a livello internazionale da "moderata", la propria valutazione della minaccia rappresentata dal virus. I timori per i probabili effetti negativi del virus sull'economia mondiale hanno spinto gli investitori ad abbandonare gli investimenti piu' rischiosi e a fare ritorno ai cosiddetti beni rifugio, quali l'oro e i titoli di Stato Usa. Il metallo prezioso guadagna lo 0,29% a 1.582,80 dollari l'oncia mentre il rendimento del decennale Usa - che si muove inversamente ai prezzi - scende all'1,610%. Gli investitori guardano anche con preoccupazione all'introduzione di nuovi dazi sull'acciaio e sull'alluminio da parte degli Stati Uniti a partire dall'8 febbraio. E al fronte della politica interna, dove prosegue il processo di impeachment contro il presidente Donald Trump. Il petrolio continua a scivolare. Il contratto Wti a marzo perde il 2,03% a 53,09 dollari al barile. Il Djia cede l'1,26% a quota 28.624,99; l'S&P 500 l'1,26% a quota 3.254,01; mentre il Nasdaq lascia sul terreno l'1,53% a quota 9.172,15.

A24-Zap

(RADIOCOR) 27-01-20 19:57:48 (0536) 5 NNNN