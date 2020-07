Wall Street: verso chiusura contrastata (Dj -0,67%), bene i titoli tech

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 07 lug - Wall Street va verso una chiusura contrastata, dopo i forti rialzi di ieri. Oggi si registra maggiore cautela tra gli investitori, intimoriti dall'aumento dei casi di Covid-19 in molte aree degli Stati Uniti - in tutto il Paese sono ormai quasi 3 milioni - e in diversi Paesi del mondo. Il Dow Jones prosegue la giornata in ribasso, lo S&P 500 viaggia poco sotto la parita', mentre il Nasdaq e' in positivo grazie ai record dei titoli tech, gia' trainanti nei giorni scorsi. Nuovi massimi sono stati toccati in giornata da Microsoft, Apple, Facebook e Netflix. Soffrono i titoli di United Airlines (-6,28%) e American Airlines (-5,4%), come tutti quelli del comparto turistico. Il titolo di giornata e' quello di Novavax (+37%), societa' che ha ottenuto 1,6 miliardi di dollari dal governo federale per lo sviluppo di un vaccino per il coronavirus. Continua a viaggiare in rialzo Tesla (+1,88%), che ieri ha registrato la quarta chiusura record consecutiva: nelle ultime cinque sessioni, ha guadagnato quasi il 43%. Il Dow Jones Industrial Average perde 175,33 punti, lo 0,67%; lo S&P 500 cede 7,45 punti, lo 0,23%; il Nasdaq cresce di 23,37 punti, lo 0,22%. Il petrolio Wti al Nymex guadagna lo 0,49%, o 20 centesimi, a 40,83 dollari al barile, dopo il taglio della produzione dei Paesi Opec+. L'euro scende dello 0,15% a 1,1293 dollari.

