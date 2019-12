Wall Street: venerdi chiusura in rialzo, prosegue rally di Natale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 20 dic - Sul fronte aziendale, Boeing ha perso l'1,63% a 328,05 dollari dopo che la navicella spaziale Starliner costruita per il Commercial Crew Program (il programma per sviluppare sistemi di capsule riutilizzabili in grado di trasportare gli astronauti) della Nasa e lanciata per un volo di prova senza equipaggio, ha riportato un'anomalia al computer di bordo e non ha raggiunto l'orbita prestabilita. Nike ha ceduto l'1,04% a 100,10 dollari dopo che le vendite nordamericane e i margini sono cresciuti meno delle attese lo scorso trimestre. Bene invce i produttori di microchip come AMD (+3,08% a 44,15 dollari) e Microchip Technology (+2,25% a 104,67 dollari). Ma anche i titoli legati al mondo delle crociere dopo che Carnival ha riportato utili e vendite superiori alle attese. Carnival guadagna il 7,61% a 50,20 dollari, Royal Caribbean ha messo a segno un +3,40% a 131,16 dollari e Norwegian Cruise e' salito del 4,03% a 57,57 dollari. Il decennale Usa ha chiuso con rendimenti - che si muovono inversamente ai prezzi - in rialzo all'1,921% dall'1,908% della seduta precedente. Sul fronte valutario, un euro comprava 1,1076 dollari (-0,41%), un dollaro acquistava 109,47 yen (+0,09%) e una sterlina veniva scambiata per 1,3004 dollari (-0,04%).

A24-Zap

(RADIOCOR) 23-12-19 08:08:44 (0041) 5 NNNN