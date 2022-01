Wall Street: venerdi' seduta in forte rialzo (Dj +1,7%), settimana chiusa in attivo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 31 gen - Venerdi', seduta in netto rialzo a Wall Street, in una settimana all'insegna della volatilita', tra le preoccupazioni per le mosse della Federal Reserve, l'impatto della variante Omicron del coronavirus sull'economia e le tensioni con la Russia sull'Ucraina. Gli investitori soppesano poi il rialzo del prezzo del petrolio, ai massimi dal 2014, e quello dei rendimenti dei Treasury. Il Dow Jones Industrial Average ha guadagnato 564,69 punti, l'1,7%, e ha chiuso a 34.725,47, registrando la migliore seduta dal 6 dicembre, dopo un minimo intraday oltre i -350 punti. Lo S&P 500 ha aggiunto il 2,4% a 4.431,85, miglior seduta dal giugno 2020. Il Nasdaq Composite ha guadagnato il 3,1% a 13.770,57. Il Dow ha chiuso la settimana in rialzo dell'1,3%, lo S&P 500 dello 0,8%, interrompendo una serie di tre settimane consecutive in calo; il Nasdaq ha chiuso in leggero rialzo, mettendo fine a una serie di quattro cali settimanali di fila, ma resta in calo di circa il 15% dai massimi toccati a novembre. Il Russell 2000, l'indice delle piccole e medie imprese, e' entrato nel mercato 'orso', con un calo del 20% dal suo recente record intraday. Oggi, finira' gennaio, il mese peggiore per lo S&P 500 dal marzo 2020, con un calo del 7%; per il Dow, potrebbe essere il peggior mese dall'ottobre 2020. L'indice della paura, il Cboe Volatility Index (Vix), e' salito ai massimi dall'ottobre 2020. Il petrolio Wti al Nymex ha guadagnato 21 centesimi, lo 0,2%, a 86,82 dollari al barile, dopo essere salito fino a 88,84 dollari, il prezzo piu' alto dall'ottobre 2014; sesta settimana consecutiva in rialzo, con un guadagno di circa il 2%. L'oro ha perso 8,40 dollari, lo 0,5%, a 1.786,60 dollari all'oncia, per un calo settimanale di oltre il 2%. Bond, settimana in netto rialzo per i rendimenti dei titoli a breve scadenza, come quello a due anni, che ha registrato il maggior balzo settimanale dal 2019, vista la politica aggressiva preannunciata dalla Federal Reserve per combattere l'inflazione. Si e' rafforzato il biglietto verde, con l'euro sceso a circa 1,115 dollari.

