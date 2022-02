Wall Street: venerdi' in calo (Dj -0,7%), oggi mercati chiusi per Presidents' Day -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 21 feb - Passando all'azionario, in grosso calo i titoli di DraftKings (-21,62%) e Roku (-22,29%), dopo le rispettive trimestrali.

Tra i tech, Meta Platforms ha perso lo 0,75%: il titolo e' reduce dal peggior calo mensile registrato nella sua storia e la societa' e' appena uscita dalla lista delle prime dieci al mondo per capitalizzazione, superata dalla cinese Tencent, secondo i dati di Bloomberg. Arrivata a essere la sesta societa' per capitalizzazione, con un valore superiore al miliardo di dollari, Meta vale ora circa 560 miliardi. Gli undici settori sullo S&P 500 hanno chiuso tutti in negativo, eccezion fatta per quello dei beni di consumo primari (+0,11%): il peggiore e' stato il tecnologico, che ha ceduto l'1,1%. Oggi, i mercati resteranno chiusi per il Presidents' Day.

In settimana, attesi i dati sul settore immobiliare e i consumi. Tra le trimestrali, attese quelle di retailer come Home Depot, Lowe's e Macy's, oltre a quelle di retailer online come eBay ed Etsy.

