Wall Street: venerdi' chiusura in calo (Dj -0,5%), attesa firma accordo Usa-Cina e trimestrali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 13 gen - Wall Street ha chiuso la seduta di venerdi' scorso in ribasso, dopo che il Djia ha oltrepassato la soglia psicologica dei 29.000 punti per la prima volta, al termine di una settimana caratterizzata dalle preoccupazioni per un'escalation militare in Medio Oriente. I mercati si posizionano in vista della firma sulla 'fase uno' dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina, che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, e dell'inizio della stagione delle trimestrali Usa. A pesare, venerdi', e' stato anche un rapporto sull'occupazione deludente: a dicembre, sono stati creati solo 145.000 posti di lavoro, meno dei 160.000 attesi, ma la disoccupazione e' rimasta al 3,5%, ai minimi da 50 anni. Nel 2019, l'economia statunitense ha creato 2,1 milioni di posti di lavoro, la crescita piu' lenta dal 2011. Il Djia ha perso 133,13 punti, lo 0,46%, a quota 28.823,77. L'S&P 500 ha ceduto 9,35 punti, lo 0.29%, a quota 3.265,35. Il Nasdaq ha lasciato sul terreno 24,57 punti, lo 0,27%, a quota 9.178,86. Per la settimana, il Djia ha guadagnato lo 0,7%, l'S&P 500 lo 0,9% e il Nasdaq addirittura l'1,8%.

