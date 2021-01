Wall Street: Twitter soffre nel premercato (-8%) dopo stop ad account Trump

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 11 gen - Il titolo di Twitter e' in forte sofferenza nel premercato a Wall Street e in questo momento cede il 7,91%. Il social network ha deciso, al termine della seduta di venerdi' scorso, di "sospendere in modo permanente" l'account personale del presidente statunitense Donald Trump. La piattaforma social ha comunicato di aver preso questa decisione "a causa del rischio di ulteriore incitamento alla violenza". Dopo l'assalto al Congresso dei sostenitori di Trump, lo scorso 6 gennaio, Twitter aveva deciso di sospendere per 12 ore l'account del presidente; la stessa decisione era stata presa anche da Facebook, che aveva poi deciso di sospendere il profilo di Trump almeno per due settimane, cioe' fino all'insediamento del presidente Joe Biden. Twitter ha spiegato di temere che gli ultimi tweet di Trump fossero interpretati come a sostegno dei rivoltosi e che dei piani per future proteste armate proliferano gia' all'interno e all'esterno di Twitter, tra cui un possibile attacco al Campidoglio il prossimo 17 gennaio. Gli account istituzionali del presidente (@POTUS) e della Casa Bianca (@WhiteHouse) sono ancora attivi. Trump ha attaccato Twitter, accusata di essersi "coordinata con i democratici e la sinistra radicale per cancellare il mio account della loro piattaforma, per mettere in silenzio me e voi, 75 milioni di patrioti che mi avete votato". La decisione di Twitter ha acceso un dibattito negli Stati Uniti e nel resto del mondo sulla liberta' di espressione.

