Wall Street: tiene i record (Dj +0,74%) grazie a energetici e tech

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 23 ago - Prosegue positiva la seduta a Wall Street, con il Nasdaq Composite e lo S&P 500 che hanno aggiornato i record intraday. A spingere gli indici sono soprattutto i titoli del settore energetico (+3,74%), sostenuti dal forte aumento del prezzo del petrolio, reduce da un calo settimanale dell'8,9%. Molto bene anche il settore della comunicazione e il tecnologico, che guadagnano rispettivamente l'1,6% e l'1,26%. Non hanno avuto ripercussioni sugli indici, dunque, i dati in calo del Pmi servizi e di quello manifatturiero (preliminari) per il mese di luglio, che hanno mostrato un rallentamento dell'espansione a causa dei problemi alle filiere, alle difficolta' nel trovare i lavoratori con le qualifiche necessarie e all'aumento dei casi di Covid-19. L'indice sull'attivita' nel settore servizi, il piu' ampio segmento dell'economia statunitense, e' diminuito dai 59,9 punti di giugno a 55,2, toccando i minimi degli ultimi otto mesi. Il dato sull'attivita' manifatturiero e' sceso da 63,4 a 61,2 punti, il peggior dato in quattro mesi. In questo momento, il Dow e' in rialzo dello 0,74% (+259,41 punti) a 35.379,49 punti, a circa 250 punti dal suo record. Lo S&P 500 sale dello 0,98% a 4.485,12, con record aggiornato a 4.487,48. Il Nasdaq Composite aggiunge l'1,57% a 14.946,14, con record aggiornato a 14.951,88. Il petrolio Wti, dopo i pesanti cali della scorsa settimana dovuti alle preoccupazioni per il Covid-19, e' in rialzo al Nymex del 5,71% a 65,69 dollari al barile, dopo le buone notizie dalla Cina, dove non e' stato registrato nemmeno un nuovo caso di Covid-19 in un giorno per la prima volta da luglio. Inoltre, il primo ministro israeliano Naftali Bennet ha dichiarato che fara' pressioni sul presidente Joe Biden, che incontrera' giovedi' alla Casa Bianca, per interrompere i colloqui sulla revoca delle sanzioni contro l'Iran. L'oro ha guadagnato 2,30 dollari, quasi l'1,3%, e ha chiuso la seduta a 1.806,30 dollari all'oncia.

