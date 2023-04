Wall Street: Tesla, consegne record ma sotto stime, -3% nel premercato

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 03 apr - Tesla ha consegnato un numero record di veicoli nel primo trimestre dell'anno, durante il quale la societa' di Elon Musk ha praticato tagli aggressivi ai prezzi per stimolare la domanda. Tra gennaio e marzo, sono stati consegnati 422.875 veicoli nel mondo, un dato in rialzo di circa il 36% rispetto al primo trimestre del 2022 e del 4% rispetto agli ultimi tre mesi del 2022; il dato ha pero' deluso le attese degli esperti, che attendevano la consegna di circa 432.000 vetture. I conti finanziari del primo trimestre saranno pubblicati il 19 aprile: l'utile e' atteso in calo dai 3,3 miliardi del primo trimestre del 2022 a circa 2,6 miliardi, su ricavi di oltre 23 miliardi, in rialzo dai 18,8 miliardi di un anno prima. Per il 2023, Tesla si e' posta l'obiettivo di consegnare circa 1,8 milioni di veicoli, pari a un rialzo del 37% rispetto al 2022. L'obiettivo e' poi quello di aumentare annualmente le consegne di circa il 50% e, in questo senso, va letta la scelta di costruire una nuova fabbrica a Monterrey, nel nord del Messico. Tesla, al momento, produce i suoi veicoli negli Stati Uniti, in Cina e in Germania. Nel premercato, il titolo cede il 3,15%, dopo aver chiuso il primo trimestre in rialzo di circa il 68,4%, la terza migliore performance sullo S&P 500. Il titolo di Tesla, pero', e' ancora in calo di quasi il 50% rispetto alla sua quotazione massima.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 03-04-23 14:10:07 (0385) 5 NNNN