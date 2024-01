Wall Street: Tesla -2,7%, Musk vuole crescere nel capitale prima di sviluppo IA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 16 gen - Il titolo di Tesla apre in calo del 2,7%. Ieri, l'amministratore delegato Elon Musk ha detto di non sentirsi a suo agio nel far crescere Tesla fino a farla diventare leader nel settore dell'intelligenza artificiale e della robotica senza avere il controllo di almeno il 25% delle azioni; in questo momento, controlla circa il 13% della quota azionaria della societa'.

In un post sulla piattaforma di social media X, di cui e' proprietario, Musk ha dichiarato che, a meno che non ottenga azioni della casa automobilistica piu' capitalizzata al mondo "sufficienti per contare e non essere disarcionato", preferirebbe seguitare a produrre prodotti innovativi al di fuori del costruttore di veicoli elettrici. Musk ha poi dichiarato che gradirebbe una struttura azionaria dual-class per ottenere maggior peso, ma che non sarebbe possibile modificarla dopo l'offerta pubblica iniziale. Dall'inizio dell'anno, il titolo di Tesla perde il 12%.

