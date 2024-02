Wall Street: S&P sopra i 5.000 punti, in settimana focus su inflazione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 09 feb - Gli indici sono sospinti da una stagione delle trimestrali finora molto positiva, che sta mettendo in secondo piano il probabile rinvio dei tagli ai tassi d'interesse da parte della Federal Reserve. Oltre 320 societa' dello S&P 500 hanno comunicato i dati dell'ultimo trimestre, l'80% di queste ha registrato risultati superiori alle attese, contro il 67% registrato in media dal 1994. Venerdi', ha fatto eccezione la trimestrale piu' attesa della giornata, quella di PepsiCo., il cui titolo ha perso il 3,5% ed e' stato tra i peggiori sullo S&P 500: l'azienda ha registrato un utile per azione di 1,78 dollari, superiore alle stime di 1,72 dollari, su ricavi pero' in ribasso dello 0,5% a 27,85 miliardi, contro i 28,4 miliardi del consensus, a causa soprattutto di una domanda in calo in Nordamerica. Ha guadagnato l'1,16%, dopo una partenza negativa, il titolo di Arm Holdings, in rialzo giovedi' di quasi il 48% dopo la trimestrale. La societa' britannica di progettazione di chip ha sorpreso gli analisti con i dati dell'ultimo trimestre e le stime per il prossimo, mostrando la spinta e il successo dell'intelligenza artificiale, che guida la ripresa dell'industria dei semiconduttori e su cui i trader ripongono grandi aspettative. Il titolo di Cloudflare ha guadagnato il 19,4%, dopo che il fornitore di servizi cloud ha registrato una trimestrale superiore alle attese e comunicato una robusta guidance per il 2024. Il titolo di Pinterest ha perso il 9,5%, dopo una guidance deludente e ricavi sotto le attese, mentre gli utili sono stati superiori al consensus. Trimestrale sotto le attese e titolo in calo del 17,8% per Expedia Group, che ha poi annunciato che l'amministratore delegato Peter Kern sara' sostituito da Ariane Gorin dal 13 maggio. Il titolo di Walt Disney ha perso quasi il 2%, dopo aver guadagnato giovedi' l'11,5% grazie a un utile per azione di 1,22 dollari, contro attese per 0,99 dollari, su ricavi pero' sotto le attese e all'incirca invariati rispetto a un anno prima. La societa' ha annunciato poi un dividendo di 45 centesimi per azione, in aumento del 50%, e una serie di eventi che saranno disponibili sulla piattaforma Disney+. Inoltre, Disney ha annunciato un importante passo nel mondo dei videogiochi, con l'acquisto di 1,5 miliardi di dollari in azioni di Epic Games, la casa che produce Fortnite.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 10-02-24 08:47:26 (0122) 5 NNNN