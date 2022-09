Wall Street: S&P e Nasdaq reduci da peggior settimana da giugno, ora occhi su Fed mercoledi' decisioni Fed su rialzo tassi

Mercoledi' le decisioni della banca centrale su rialzo tassi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 19 set - Venerdi', seduta in calo a Wall Street, con gli indici che comunque hanno chiuso lontani dai minimi toccati in giornata.

Il Nasdaq Composite e lo S&P 500 hanno registrato la peggiore settimana da giugno, con quest'ultimo indice che ha chiuso sotto la soglia dei 3.900 punti, che gli analisti interpretano come un segnale ribassista per il mercato. A pesare e' stato il profit warning di FedEx, il cui titolo ha ceduto oltre il 21% ed e' stato il peggiore sullo S&P 500: l'andamento del colosso delle spedizioni e' considerato un importante indicatore delle condizioni dell'economia statunitense. L'amministratore delegato Raj Subramaniam, in un'intervista alla Cnbc, ha detto di prevedere una "recessione globale". Intanto, la Banca mondiale ha pubblicato un rapporto in cui ha affermato che l'economia globale rischia una recessione nel 2023 a causa delle politiche aggressive delle Banche centrali, che potrebbero risultare comunque inadeguate per frenare l'inflazione.

Mercoledi', la Banca centrale statunitense alzera' molto probabilmente i tassi d'interesse di 75 punti base per la terza volta consecutiva. Addirittura, i future sui Fed Funds (che indicano le possibilita' che il mercato attribuisce a una mossa di politica monetaria) attribuiscono ora circa un 35% di possibilita' a un rialzo dei tassi di un punto percentuale. Secondo il capo economista negli Stati Uniti di JpMorgan Chase, Michael Feroli, e' improbabile che la Fed decida di alzare i tassi d'interesse di un punto percentuale.

Ray Dalio, fondatore della societa' di gestione degli investimenti Bridgewater Associates, ha detto che l'inflazione costringera' la Fed ad alzare i tassi fino al 4,5%-6% (ora sono al 2,25%-2,50%) e ha avvertito che, anche se si restasse nella parte bassa della forchetta, ci sarebbe un calo di circa il 20% sul mercato azionario. Il Dow Jones ha ceduto 140,32 punti (-0,45%), lo S&P 500 ha perso 27,91 punti (-0,72%), il Nasdaq ha chiuso in calo di 103,95 punti (-0,90%). In settimana, il Dow ha perso il 4,1%, lo S&P 500 quasi il 5%, il Nasdaq il 5,5%. Per gli indici, in calo quattro delle ultime cinque settimane.

