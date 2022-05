Wall Street: si intensificano le vendite (Dj -1,5%), giovedi' ad alta volatilita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 12 mag - Si intensificano le vendite sugli indici azionari statunitensi.

A meno di due ore dalla chiusura, il Dow Jones perde 480 punti (-1,51%) e va verso la sesta seduta consecutiva in calo, lo S&P 500 scende di 58,81 punti (-1,49%), il Nasdaq e' in ribasso di 176,03 punti (-1,55%). Il petrolio Wti al Nymex perde lo 0,07% a 105,64 dollari al barile. L'inflazione resta molto alta, vicina ai massimi degli ultimi 40 anni, ma ad aprile e' leggermente scesa rispetto a marzo, come si evince dai dati sui prezzi alla produzione, pubblicati oggi, e da quelli al consumo, pubblicati ieri. Il mondo del lavoro si conferma solido: il numero delle persone che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione, nella settimana terminata il 7 maggio, e' aumentato di 1.000 a 203.000, con attese per un dato a 194.000. Il numero complessivo dei lavoratori che ricevono i sussidi di disoccupazione - relativo alla settimana terminata il 30 aprile, l'ultima per la quale e' disponibile il dato - e' diminuito di 44.000 unita' a 1,343 milioni di unita', il numero piu' basso dal gennaio 1970. Passando all'azionario, resta sotto pressione Apple, che cede il 4,15% e ha perso lo scettro di societa' di maggior valore al mondo, scavalcata dal gigante petrolifero saudita Saudi Aramco. Dal picco di 182,94 dollari toccato il 4 gennaio, Apple perde ormai oltre il 20%. Dall'inizio dell'anno, il titolo di Saudi Aramco sta salendo di oltre il 27%; a marzo, ha riportato profitti per l'intero 2021 piu' che raddoppiati, grazie al forte rialzo del prezzo del petrolio. Apple aveva superato Saudi Aramco, diventando la societa' a maggior capitalizzazione al mondo, nel 2020. In calo anche gli altri Big Tech: Microsoft cede il 3,6%, Alphabet il 3%; Amazon e Meta, precedentemente in deciso rialzo, perdono ora rispettivamente lo 0,2% e lo 0,6%.

Nel complesso, il settore tecnologico perde oltre il 2,8%.

Ora, tutti e undici i settori sullo S&P 500 sono in calo.

AAA-Pca

