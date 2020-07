Wall Street: settimana 'corta' positiva (Dj +3,3%), oggi mercati fermi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 03 lug - Sul fronte aziendale, Tesla e' il titolo cresciuto di piu' sul Nasdaq (+8%): nel secondo trimestre dell'anno, ha consegnato 90.650 vetture (-4,9% rispetto a un anno prima), con gli analisti che attendevano un dato a 72.000 unita'. La societa' statunitense ha superato Toyota, diventando la casa automobilistica che vale di piu' al mondo; l'amministratore delegato Elon Musk ha mandato un'e-mail ai dipendenti, congratulandosi con loro per il lavoro "straordinario" in "tempi cosi' difficili". Sceso del 4,9% il titolo di Moderna, dopo la notizia che la societa' biotech rimandera', forse di diverse settimane, i test finali su un vaccino sperimentale per il coronavirus. Il titolo di Pfizer, invece, e' cresciuto del 2,2% dopo l'annuncio, mercoledi', di risultati positivi dai test sul suo vaccino sperimentale contro il coronavirus. Tra gli altri titoli, Boeing ha guadagnato lo 0,6%, dopo che la societa' ha completato una serie di voli di prova per riottenere la certificazione per il 737 Max, fermo da oltre un anno a causa di due incidenti mortali. Il petrolio Wti al Nymex ha guadagnato 83 centesimi, il 2,08%, chiudendo a 40,65 dollari al barile, spinto dal rapporto sull'occupazione e dal calo delle scorte Usa di 7,195 milioni di barili, il maggiore dall'inizio dell'anno. Il rendimento del titolo di Stato Usa decennale - che si muove inversamente al prezzo - e' sceso allo 0,669% dallo 0,682% della giornata precedente. Sul fronte valutario, un euro comprava 1,1238 dollari (-0,10%), un dollaro acquistava 107,58 yen (+0,10%) e una sterlina veniva scambiata per 1,2465 dollari (-0,048%).

A24-Pca

(RADIOCOR) 03-07-20 08:02:09 (0043) 5 NNNN