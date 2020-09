Wall Street: seduta volatile con occhi su Powell, tiene il Nasdaq (+0,5%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 22 set - Seduta volatile a Wall Street, con S&P 500 e Nasdaq nuovamente in positivo e il Dow appena sotto la parita'. Nike (+2,1%), Procter & Gamble (+1,4%) e Microsoft (+1,1%) hanno di fatto cancellato le perdite sul Dow Jones, mentre Twitter (+4,1%) e Amazon (+3,4%) trascinano lo S&P 500. Sul Nasdaq, bene Zoom (+4,2%) e Facebook (+2,4%). Apple si aggira intorno alla parita', Tesla perde il 4,78%. Gli investitori seguono la testimonianza di Jerome Powell davanti a una commissione del Congresso statunitense: il presidente della Fed ha promesso di fare "tutto il possibile" per aiutare l'economia nazionale, ma ha chiesto un nuovo piano di aiuti al Congresso. All'audizione partecipa anche il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, che ha detto a sua volta che serve un altro piano di aiuti e che la Casa Bianca e' pronta a trovare un accordo bipartisan. Gli investitori sono preoccupati per le incertezze sulla ripresa economica e per l'aumento in tutto il mondo dei casi di Covid-19, che potrebbero spingere diversi Paesi a imporre nuove chiusure alle attivita' e nuove restrizioni ai movimenti delle persone, come per esempio appena annunciato dal Regno Unito; negli Stati Uniti, intanto, e' stata superata la soglia dei 200.000 morti, secondo i dati della Johns Hopkins University. Il Dow Jones perde 29,68 punti, lo 0,11%; lo S&P 500 guadagna 10,36 punti, lo 0,32%; il Nasdaq e' in rialzo di 62,01 punti, lo 0,58%. Il petrolio Wti al Nymex, dopo il forte ribasso di ieri, guadagna lo 0,64% a 39,56 dollari al barile.

