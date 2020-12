Wall Street: seduta poco mossa (Dj -0,18%), attesa per la Fed

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 16 dic - Seduta poco mossa a Wall Street, dove comunque e' stato registrato un nuovo record del Nasdaq. La giornata, in attesa delle decisioni della Fed, e' caratterizzata dalla delusione per il dato sulle vendite al dettaglio e dalle speranze per un nuovo programma di aiuti. Sarebbe ormai vicino, secondo i media statunitensi, l'accordo su un piano da 900 miliardi di dollari, che include dei sussidi diretti ai cittadini. Gli stessi leader dei partiti si sono detti ottimisti per una conclusione positiva entro la fine della settimana. La giornata macroeconomica prevedeva la pubblicazione di diversi dati, tra cui quello delle vendite al dettaglio, diminuite a novembre dell'1,1% a 546,5 miliardi di dollari, mentre gli analisti attendevano un ribasso dello 0,3%; inoltre, il dato di ottobre e' stato rivisto da +0,3% a -0,1%, interrompendo una serie di cinque rialzi consecutivi; rispetto al novembre 2019, si registra un +4,1%. Sul fronte azionario, si segnala la performance di Tilray, che guadagna piu' del 22% dopo l'annuncio della fusione con la rivale Aphria (+2,34%), che creera' la piu' grande azienda di cannabis (terapeutica e a scopo ricreativo) al mondo, con vendite annuali pari a circa 685 milioni di dollari. Moderna, che venerdi' potrebbe ottenere il via libera negli Stati Uniti per il suo vaccino contro il coronavirus, perde oltre il 6% dopo il declassamento del suo titolo da parte di Morgan Stanley, che per spiegare la sua decisione ha citato l'elevata valutazione del titolo, cresciuto quest'anno del 600%. Le valutazioni di JpMorgan incidono sul +3,3% di Twitter e sul -3% di United Airlines. Arrivati quasi a meta' seduta, il Dow Jones perde 54,19 punti, lo 0,18%; lo S&P 500 sale di 5,11 punti, lo 0,14%; il Nasdaq sale ora di 47,90 punti, lo 0,38%, a 12.642,96, dopo aver raggiunto un nuovo record a 12.650,62.

Il petrolio Wti al Nymex e' in rialzo dello 0,17% a 47,70 dollari al barile.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 16-12-20 18:27:18 (0669) 5 NNNN