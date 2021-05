Wall Street: seduta piatta, Royal Caribbean (+4%) guida rialzi turismo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 25 mag - Prosegue piatta la seduta a Wall Street. L'inizio positivo e' stato poi frenato dal calo della fiducia dei consumatori statunitensi sull'economia, a causa delle preoccupazioni per il mercato del lavoro e l'aumento del costo della vita. Su fronte azionario, i titoli migliori sullo S&P 500 sono quelli di compagnie aeree e marittime, grazie al graduale ritorno alla normalita' possibile con l'aumento delle vaccinazioni e il calo del numero di casi di Covid-19: Royal Caribbean Cruises guadagna il 4%, Norwegian Cruise il 3,67%, Carnival Corp. il 3,3%, United Airlines il 3,3%, American Airlines il 2,68%. Tra gli undici settori sullo S&P 500, il migliore e' quello immobiliare, in rialzo dello 0,45%; i titoli energetici sono i peggiori e perdono nel complesso quasi il 2%. In questo momento, il Dow Jones perde 11,80 punti (-0,03%), lo S&P 500 scende di 2,12 punti (-0,05%), il Nasdaq e' in ribasso di 13,94 punti (-0,1%). Il petrolio Wti al Nymex e' in rialzo dello 0,17% a 66,16 dollari al barile.

L'oro ha chiuso in rialzo di 13,50 dollari, lo 0,7%, a 1.898 dollari all'oncia, quotazione migliore dal 7 gennaio. Euro in rialzo dello 0,27% a 1,2250 dollari.

