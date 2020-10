Wall Street: seduta ora in rialzo (Dj +0,3%) con rassicurazioni su salute Trump

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 06 ott - Seduta in rialzo ora a Wall Street, in una giornata in cui i mercati sono influenzati dalle condizioni di salute del presidente Donald Trump e dalle parole del numero uno della Fed, Jerome Powell. Proprio dopo il discorso di Powell, gli indici avevano cominciato il loro lento calo giornaliero; il presidente della Fed non ha fatto altro che ribadire la necessita' di un accordo tra democratici e repubblicani per un nuovo piano di aiuti per famiglie e imprese statunitensi, altrimenti i rischi per l'economia potrebbero essere "tragici". Gli indici hanno poi riguadagnato terreno dopo che il medico della Casa Bianca ha comunicato che il presidente Trump, dimesso ieri dopo tre giorni in ospedale, non mostra piu' i sintomi del coronavirus. Sul fronte azionario, tra i titoli di giornata c'e' Boeing, che perde il 2,67% dopo aver tagliato le stime sulla domanda di aerei commerciali per il prossimo decennio dell'11%, citando il crollo del turismo e dei viaggi d'affari provocato dalla pandemia di coronavirus.

Bene le compagnie marittime, con Carnival Corp (+5,85%), Norwegian Cruise (+5,30%) e Royal Caribbean (+5,84%) che sono al momento i migliori titoli sullo S&P 500 dopo Snap-On (+6,3%), grazie al miglioramento del loro rating deciso da Barclays. Tra i titoli tech, Amazon perde l'1,6%, Netflix l'1,5%, Apple l'1,3%, Alphabet lo 0,7%, Facebook lo 0,6%; Tesla cede l'1,4%. A poco piu' di due ore dalla chiusura, il Dow guadagna 85,27 punti, lo 0,30%; lo s&P 500 sale di 6,23 punti, lo 0,18%; il Nasdaq cede 6,37 punti, lo 0,06%. Il petrolio Wti al Nymex e' in rialzo del 3,01% a 40,40 dollari al barile. Il contratto a dicembre dell'oro ha ceduto 11,30 dollari, lo 0,6%, chiudendo a 1.908,80 dollari all'oncia.

L'euro cede lo 0,09% a 1,1776 dollari.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 06-10-20 19:54:58 (0716)ENE 5 NNNN