Wall Street: seduta in ribasso (Dj -0,6%) con calo occupazione, Tesla +5,8%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 08 gen - Il primo calo dell'occupazione da aprile, registrato a dicembre, si fa alla fine sentire a Wall Street. Lo S&P 500, dopo aver registrato un record intraday, ha raggiunto il Dow in territorio negativo; il Nasdaq, aggiornato il suo primato, e' a sua volta sceso sotto la parita', per poi tornare in positivo. A dicembre, sono stati persi 140.000 posti di lavoro, per un totale di oltre 9,3 milioni nel 2020, a causa della pandemia di coronavirus. Il vicepresidente della Fed, Richard Clarida, intervenendo a un evento online del Council on Foreign Relations, ha comunque sottolineato che la perdita di posti di lavoro a dicembre e' concentrata nel settore divertimento e ospitalita' e che il quadro complessivo e' piu' bilanciato. Clarida ha poi detto di non credere che la debolezza del mercato del lavoro perdurera' nel 2021, grazie anche alle buone notizie sui vaccini. Resta alta la preoccupazione per il Covid-19: ieri, per il terzo giorno consecutivo, gli Stati Uniti hanno registrato un numero record di morti, che per la prima volta sono stati piu' di 4.000; oltre 366.000 persone sono morte negli Stati Uniti dall'inizio della pandemia e oltre 21,58 milioni di persone hanno contratto il virus. Sul fronte politico, si continua a discutere di Donald Trump, accusato di aver fomentato l'insurrezione al Congresso che ha provocato la morte di 5 persone, tra cui un poliziotto. "Se il presidente non lascera' l'incarico volontariamente, il Congresso procedera' con l'impeachment" ha detto la speaker della Camera, la democratica Nancy Pelosi, aggiungendo che un presidente "instabile" non puo' avere in mano i codici per un attacco nucleare. La speaker della Camera ha riferito di aver parlato con il capo dello Stato maggiore congiunto, Mark Milley, per precauzione, per prevenire qualsiasi eventuale iniziativa militare ostile o nucleare del presidente. Tra i titoli di giornata, c'e' Tesla: oggi, guadagna il 5,86%, dopo 10 sedute consecutive in rialzo, il sorpasso a Facebook come capitalizzazione (ora e' la quinta maggiore societa' statunitense) e dopo aver reso l'amministratore delegato Elon Musk la persona piu' ricca al mondo. Il Dow Jones perde 184,94 punti, lo 0,60%; lo S&P 500 scende di 10,48 punti, lo 0,28%; il Nasdaq e' in rialzo di 18,25 punti, lo 0,14%. Il petrolio Wti al Nymex sale dell'1,69% a 51,69 dollari al barile. L'oro ha chiuso in calo di 78,20 dollari, il 4,1%, a 1.835 dollari all'oncia. Il bitcoin, oggi, ha registrato l'ennesimo record, sfiorando i 42.000 dollari. Euro in calo dello 0,5% a 1,2205 dollari.

